Le Centre national d'entraînement de volleyball Canada va déménager. Il va partir de l'Outaouais pour aller à Toronto.

Écoutez à ce sujet Guillaume Proulx-Goulet, directeur général de Volleyball Québec, avec Meeker Guerrier.

Volleyball Canada quitte le Centre sportif de Gatineau et déménage son centre national d'entraînement, qui servait au programme masculin depuis une quinzaine d’années, à Scarborough, dans l'est de Toronto.

Cette nouvelle base d'entraînement, qui sera située dans le Centre sportif panaméricain, doit être complètement opérationnelle d’ici le printemps 2027, confirme la fédération. Elle accueillera l’équipe canadienne jusqu’aux Jeux olympiques de 2028.

Après 15 ans, on a réalisé que la présence du Centre national au Québec n'avait pas un impact aussi important qu'espéré. Cela ne permettait pas à plus de Québécois de se joindre à l'équipe nationale.