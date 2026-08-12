Santé mentale pour les sportifs

Un article récemment paru dans The Athletic nous parle d'habitudes liées à la santé mentale, mais d'un angle un peu différent. En fait, on parle de trois petites habitudes qui, selon les entraîneurs en performance mentale, pourraient avoir un impact sur la performance des athlètes.

Écoutez à ce sujet Louis Bédard, coach mental de performance certifié en programmation neurolinguistique, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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