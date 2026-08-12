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Finale de la Ligue canadienne de basketball élite

Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2026 20:37

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le match de la finale de la Ligue canadienne de basketball élite, qui a lieu à Brampton, a été suspendu au tout début du duel, puis reporté, à cause de la condensation.

Écoutez Peter Yannopoulous, qui est à l'analyse de la rencontre, avec Meeker Guerrier.

La finale de la Ligue canadienne de basketball d'élite entre les Sea Bears de Winnipeg et les Honey Badgers de Brampton, à Brampton, a été suspendue après seulement 1:45 de jeu à cause de la condensation et le parquet glissant.

La situation était trop dangereuse pour les joueurs.

La ligue n'a pas encore confirmé l'ordre des prochains matchs de la finale.

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