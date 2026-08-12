Développement du hockey mineur

Selon l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, le programme de développement du hockey est malade. Il faut reconstruire le programme du sport amateur au Québec.

L'ex-capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, tenait sensiblement le même discours la semaine dernière, dans un balado.

Écoutez à ce sujet Marc-André Dumont, analyste du hockey junior à RDS, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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