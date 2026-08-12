Développement du hockey mineur

Selon l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, le programme de développement du hockey est malade. Il faut reconstruire le programme du sport amateur au Québec.
L'ex-capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, tenait sensiblement le même discours la semaine dernière, dans un balado.
Écoutez à ce sujet Marc-André Dumont, analyste du hockey junior à RDS, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon Marc-André Dumont, ce n'est pas évident de mettre le doigt sur les problèmes du hockey québécois;
- Il estime que les entraîneurs sont meilleurs qu’il y a 20 ans, mais il soutient que les joueurs se spécialisent trop jeunes;
- Guerres de clocher: il y a un défi de gouvernance à Hockey Québec;
- Il faut que le jeu redevienne un plaisir;
- Le coût du jeu - pour les parents - est important dans les quartiers plus modestes.