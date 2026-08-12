Présentation des demi-finales à l'Omnium Banque Nationale, mercredi soir, au stade IGA.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au stade, faire le point et présenter les demi-finales au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Américain Brandon Nakashima dispute sa première demi-finale en Masters 1000, contre l'Espagnol Rafael Jodar;
- Aura-t-on une première finale toute américaine depuis le tournoi de Cincinnati en 2003?;
- Jodar est souvent comparé à Rafael Nadal, mais il reste modeste sur ses ambitions.