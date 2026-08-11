Grosse soirée à venir à Toronto, pour le volet féminin de l'Omnium Banque Nationale.
Écoutez la spécialiste de tennis Hélène Pelletier faire le point avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Gros affrontements à venir à Toronto avec des duels entre Coco Gauff (4e) et Belinda Bencic (12e) et Elena Rybakina (2e) et Naomi Osaka (11e);
- On discute de la montée fulgurante de jeunes talents comme Rafael Jodar, passé de la 165ᵉ place au classement de l'ATP, en début d'année, à la 11ᵉ;
- L'analyste souligne la volatilité du classement WTA, liée aux défis physiques et émotionnels des athlètes féminines.