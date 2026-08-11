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Omnium Banque Nationale

De gros duels à venir à Toronto

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2026 19:11

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
De gros duels à venir à Toronto
Coco Gauff / PC/Keito Newman

Grosse soirée à venir à Toronto, pour le volet féminin de l'Omnium Banque Nationale.

Écoutez la spécialiste de tennis Hélène Pelletier faire le point avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Gros affrontements à venir à Toronto avec des duels entre Coco Gauff (4e) et Belinda Bencic (12e) et Elena Rybakina (2e) et Naomi Osaka (11e);
  • On discute de la montée fulgurante de jeunes talents comme Rafael Jodar, passé de la 165ᵉ place au classement de l'ATP, en début d'année, à la 11ᵉ;
  • L'analyste souligne la volatilité du classement WTA, liée aux défis physiques et émotionnels des athlètes féminines.

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