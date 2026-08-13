Grande finale toute américaine

Malgré la pluie qui a perturbé les activités du tournoi, la finale masculine de l'Omnium Banque Nationale s'annonce électrisante jeudi soir, dès 20h.
Brandon Nakashima a causé la surprise en battant le jeune prodige espagnol Rafael Jodar en deux manches (7-6, 6-4).
Il affrontera en finale le champion en titre, Ben Shelton, qui a défait Learner Tien. Il s'agira de la première finale 100 % américaine du tournoi depuis 1995.
Écoutez la chroniqueuse sports, Daphnée Malboeuf, mettre la table en vue de ce duel entre Ben Shelton et Brandon Nakashima.
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