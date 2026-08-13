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Grande finale toute américaine

Omnium Banque Nationale: «On peut s'attendre à une vraie bataille»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 05:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Omnium Banque Nationale: «On peut s'attendre à une vraie bataille»
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

Malgré la pluie qui a perturbé les activités du tournoi, la finale masculine de l'Omnium Banque Nationale s'annonce électrisante jeudi soir, dès 20h.

Brandon Nakashima a causé la surprise en battant le jeune prodige espagnol Rafael Jodar en deux manches (7-6, 6-4).

Il affrontera en finale le champion en titre, Ben Shelton, qui a défait Learner Tien. Il s'agira de la première finale 100 % américaine du tournoi depuis 1995.

Écoutez la chroniqueuse sports, Daphnée Malboeuf, mettre la table en vue de ce duel entre Ben Shelton et Brandon Nakashima.

Autres sujets abordés

  • Stade IGA: un comité propose de mobiliser davantage le secteur privé pour financer le projet de 400 M$, afin de réduire la part demandée aux gouvernements;
  • La présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Isabelle Dessureault, déplore la tournure «pour ou contre» du débat sur le réaménagement.

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