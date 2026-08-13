Soccer professionnel

Les Roses de Montréal ont annoncé le licenciement de leur entraîneur-chef, Robert Rositoiu, à la suite d'une défaite de 1-0 contre les Rovers FC de Simcoe County, une équipe semi-pro double championne de la Ligue1 en Ontario, lors de leur premier match au championnat canadien.

Sous la direction de Marinette Pichon, l’organisation aspire toujours à se qualifier pour la Coupe des champions féminine de la CONCACAF. L'ancienne gardienne de but Maryse Bard-Martel prendra la barre de l'équipe par intérim.

Écoutez la chroniqueuse sportive Évelyne Audet et le journaliste Maxime Sarrasin en discuter, jeudi, au micro de Catherine Brisson.