Cas rarissime, Alexandre Boulerice est toujours le député de Rosemont-La Petite-Patrie au fédéral et il est candidat pour Québec solidaire dans Gouin.
Écoutez Alexandre Boulerice parler de son été, de la fin de son mandat de député fédéral et de sa venue avec Québec solidaire.
Les sujets discutés
- On parle des plus récents sondages en vue de l'élection provinciale;
- Du NPD à Québec solidaire: une même idée de justice sociale;
- Revenir à QS est comme un retour à la maison pour ce membre fondateur;
- L’importance des propositions sur les épiceries publiques, le logement abordable et la fiscalité juste;
- Décrocher une semaine en Islande;
- Il admet qu'il est difficile de décrocher complètement de la politique;
- L'importance de se tenir loin des réseaux sociaux.