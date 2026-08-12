Du NPD à Québec solidaire

Cas rarissime, Alexandre Boulerice est toujours le député de Rosemont-La Petite-Patrie au fédéral et il est candidat pour Québec solidaire dans Gouin.

Écoutez Alexandre Boulerice parler de son été, de la fin de son mandat de député fédéral et de sa venue avec Québec solidaire.

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