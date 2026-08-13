Le parcours exceptionnel du jeune Espagnol de 19 ans Rafael Jodar, qui avait conquis le coeur du public montréalais durant le tournoi, a pris fin mercredi, lors du match de demi-finale face à l'Américain Brandon Nakashima.

De l'autre côté du tableau, le champion en titre, Ben Shelton, a défait son compatriote Learner Tien pour accéder à la finale de l'Omnium Banque Nationale pour une deuxième année consécutive.

Chez les femmes, la Kazakhe Elena Rybakina est parvenue à éliminer l'Américaine Coco Gauff. Elle affrontera Iga Swiatek pour le titre.

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