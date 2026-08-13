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Tennis

Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 17:02

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale
L'Américain Ben Shelton. / PC/Christinne Muschi

Le parcours exceptionnel du jeune Espagnol de 19 ans Rafael Jodar, qui avait conquis le coeur du public montréalais durant le tournoi, a pris fin mercredi, lors du match de demi-finale face à l'Américain Brandon Nakashima.

De l'autre côté du tableau, le champion en titre, Ben Shelton, a défait son compatriote Learner Tien pour accéder à la finale de l'Omnium Banque Nationale pour une deuxième année consécutive.

Chez les femmes, la Kazakhe Elena Rybakina est parvenue à éliminer l'Américaine Coco Gauff. Elle affrontera Iga Swiatek pour le titre.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet survoler l'actualité sportive, jeudi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  • Les Blue Jays continuent de s'éloigner des bas-fonds du classement et entrent dans la course aux séries.

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