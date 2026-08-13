Le film La bataille de Gaulle arrive au Québec

Le film La Bataille de Gaulle, qui connait un succès retentissant en France, fera son arrivée dans les cinémas québécois ce vendredi.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de ce film retraçant le combat et la résistance menés par le général de Gaulle entre 1940 et 1944, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Ça permet de raconter ce qui s'est passé et d'apprendre plein de choses. C'est ce que les cinéphiles en France disent. C'est pour ça que plus les semaines ont avancé pendant l'été, pendant les projections en France, plein de jeunes sont allés voir ce film-là.»
Les sujets abordés:
- Les liens historiques qui unissent le général de Gaulle et le Québec, marqués par sa visite mémorable de 1967;
- L'aspect très lisse et idéalisé de la représentation du général de Gaulle dans le premier volet.