Le film La bataille de Gaulle arrive au Québec

Le film La Bataille de Gaulle, qui connait un succès retentissant en France, fera son arrivée dans les cinémas québécois ce vendredi.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de ce film retraçant le combat et la résistance menés par le général de Gaulle entre 1940 et 1944, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.