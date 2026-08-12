Entente énergétique entre le Québec et Terre-Neuve

Une entente historique sur l'énergie concernant Churchill Falls serait sur le point d'être officialisée entre le gouvernement de la CAQ et Terre-Neuve-et-Labrador.

Bien que cette entente vise à sécuriser le développement énergétique de la province, le Parti québécois a déjà prévenu tout au long de l'été qu'il comptait en faire un enjeu électoral et réclamer sa réouverture.

Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Valois, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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