Entente énergétique entre le Québec et Terre-Neuve

Une entente historique sur l'énergie concernant Churchill Falls serait sur le point d'être officialisée entre le gouvernement de la CAQ et Terre-Neuve-et-Labrador.
Bien que cette entente vise à sécuriser le développement énergétique de la province, le Parti québécois a déjà prévenu tout au long de l'été qu'il comptait en faire un enjeu électoral et réclamer sa réouverture.
Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Valois, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
- La sortie remarquée sur les réseaux sociaux de la députée libérale Sona Lakhoyan;
- La préparation stratégique des partis politiques et la multiplication des annonces à l'approche du déclenchement officiel de la campagne.