À quelques semaines des élections

Le Parti québécois (PQ) se hisse en tête des intentions de vote avec 30 %, suivi du Parti libéral du Québec (PLQ) à 24 % et de la Coalition avenir Québec (CAQ) à 20 %, selon le plus récent sondage Léger publié dans le Journal de Montréal.
Cependant, la donnée la plus marquante révèle que près de la moitié des électeurs (49 %) se disent toujours susceptibles de changer d'idée avant le scrutin.
Parmi les préoccupations majeures des répondants, la santé et les services sociaux arrivent en tête des enjeux influençant le vote, suivis du coût de la vie et de l'accès aux logements abordables.
Écoutez les constats de l'animateur Philippe Cantin concernant ce coup de sonde, mardi, à son émission.
«D'abord, Charles Milliard a raté son été. Deuxièmement, l'effet Fréchette s'essouffle. Et troisièmement, Éric Duhaime a de vraies chances...»
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