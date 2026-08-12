Dès le mois de septembre

Dès la mi-septembre, Spotify identifiera et signalera les chansons créées par Intelligence artificielle.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Spotify identifiera et signalera les chansons créées par Intelligence artificielle avec un badge, pour plus de transparence;
- La mesure survient à la suite des préoccupations de l’industrie musicale et des auditeurs;
- On parle du succès de titres d'IA sur iTunes et l’impact sur la perception des artistes;
- Samsung, Google et Apple lancent des téléphones propulsés par IA, transformant le marketing et les modèles économiques vers des abonnements logiciels récurrents.