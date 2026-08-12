La chanson country Not For You

La toujours très populaire chanteuse Marie-Mai est en spectacle, mercredi soir, à l'Internationale des montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu. Et ses succès seront au menu.
Mais la chanteuse, sur son prochain disque à paraître, ajoute des cordes à son arc.
Écoutez Marie-Mai en entrevue avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Après avoir été au bout de la pop, Marie Mai aborde le country;
- Elle nous offre en primeur un extrait de la chanson Not For You;
- On commente la nouvelle chanson avec Catherine et Stéphane et on parle de la réaction des auditeurs;
- Marie Mai nous explique la genèse de la chanson et son processus d'écriture;
- L'artiste désire que son prochain disque soit intemporel avec toutes les nuances de country (folk, bluegrass, etc.)
- Marie Mai produit elle-même ce nouvel album.