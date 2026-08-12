La chanson country Not For You

La toujours très populaire chanteuse Marie-Mai est en spectacle, mercredi soir, à l'Internationale des montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu. Et ses succès seront au menu.

Mais la chanteuse, sur son prochain disque à paraître, ajoute des cordes à son arc.

Écoutez Marie-Mai en entrevue avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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