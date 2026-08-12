Théâtre et humour

Le chroniqueur Stéphane Leclair partage sa critique enthousiaste de Boulevard Pérusse.

Présentée à Sainte-Thérèse avant une tournée québécoise, l'œuvre combine le théâtre de boulevard classique avec l'humour absurde et les références emblématiques de l'artiste.

Bien que François Pérusse ne monte pas sur scène, sa présence se fait sentir à travers des interventions vocales qui brisent le quatrième mur.

Portée par une distribution dynamique et un décor coloré, la pièce rencontre un vif succès populaire.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mercredi au Québec maintenant.