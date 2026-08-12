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41e gala

Gala des Gémeaux: Jason Roy Léveillée succède aux grands de l'animation

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2026 15:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Gala des Gémeaux: Jason Roy Léveillée succède aux grands de l'animation
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le comédien Jason Roy Léveillée se confie sur son nouveau rôle d'animateur du 41ᵉ Gala des Gémeaux.

Malgré la pression de cette grande première, il se dit excité et bien entouré.

Conseillé par Véronique Cloutier, l'artiste polyvalent promet une soirée festive, axée sur la musique, la danse et la célébration des artisans de la télévision québécoise.

Il est également revenu sur son parcours diversifié, entre la comédie, la réalisation et la musique.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, mercredi au Québec maintenant

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