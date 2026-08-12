La présidente du Sénat, Raymonde Gagné, et son entourage ont dépensé près de 900 000 $ en voyages internationaux depuis mai 2023.

Selon des données obtenues par la Fédération canadienne des contribuables, ces déplacements incluent une douzaine de voyages dans 14 destinations, auxquels son conjoint a participé à au moins huit reprises.

Bien que présentées comme des missions diplomatiques, plusieurs activités présentent un caractère touristique, comme la visite d'une forêt sacrée en Afrique ou d'une destination thermale en Nouvelle-Zélande.

Écoutez le journaliste du 98.5, Thomas Mercier, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.