Projet dans le parc des Laurentides

La proposition de l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, de transformer la réserve faunique des Laurentides en destination touristique majeure se heurte à un refus catégorique.

L'idée de d'assouplir les règlements pour y développer la villégiature et les investissements privés a suscité une vive controverse au Saguenay et à travers le Québec.

Le Grand Chef de la Nation wendat, Pierre Picard, a réagi fermement dans une lettre ouverte, rappelant le lien spirituel et historique qui unit son peuple à ce territoire ancestral.

De plus, la majorité des citoyens semblent favoriser le maintien de l'état naturel de la réserve faunique plutôt que son ouverture aux développements privés.

Écoutez le journaliste pour KYK 95,7, Hugo Ouellet, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.