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Nouvelles touristiques

Un YouTubeur exclu d'un hôtel de luxe au Mexique

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 12 août 2026 14:45

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Un YouTubeur exclu d'un hôtel de luxe au Mexique
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Alors qu'il s'était rendu dans un établissement haut de gamme du Mexique d'une valeur de 6 000 $ la nuitée pour y tourner une critique indépendante, le YouTubeur Ryan Walker s'est vu refuser l'accès par la direction.

L'hôtel a prétexté avoir annulé sa réservation en raison d'une baisse des arrivées durant sa phase d'ouverture, mais la situation a dégénéré au point où la police mexicaine a dû intervenir...

Écoutez Fadwa Lapierre faire le tour de l'actualité touristique internationale, mercredi, lors de l'émission Le midi

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