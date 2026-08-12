Nouvelles touristiques

Alors qu'il s'était rendu dans un établissement haut de gamme du Mexique d'une valeur de 6 000 $ la nuitée pour y tourner une critique indépendante, le YouTubeur Ryan Walker s'est vu refuser l'accès par la direction.
L'hôtel a prétexté avoir annulé sa réservation en raison d'une baisse des arrivées durant sa phase d'ouverture, mais la situation a dégénéré au point où la police mexicaine a dû intervenir...
Écoutez Fadwa Lapierre faire le tour de l'actualité touristique internationale, mercredi, lors de l'émission Le midi
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