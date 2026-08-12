Actualité sportive

Le jeune prodige Rafael Jódar poursuit sa montée spectaculaire en se hissant aux portes du top 10 mondial. Chez les femmes, l'abandon de Belinda Bencic propulse Coco Gauff directement en demi-finale.
Écoutez la chroniqueuse sportive, Evelyne Audet, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.
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