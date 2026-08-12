Célébrer la lecture jeunesse

À l'occasion de la journée «J'achète un livre québécois» le 12 août, Jean-Sébastien Hammal reçoit Salomé Corbo.

La comédienne et porte-parole du programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation a souligné la richesse de la littérature jeunesse québécoise.

Elle a rappelé qu'il n'y a pas d'âge pour initier les enfants aux livres, ce qui favorise leur réussite scolaire dans toutes les matières.

Salomé Corbo a insisté sur l'importance de donner accès aux livres aux enfants issus de milieux défavorisés pour éveiller leur intérêt.

Écoutez la comédienne et porte-parole du programme «La lecture en cadeau» de la Fondation pour l’alphabétisation, mercredi au Midi.