Célébrer la lecture jeunesse

À l'occasion de la journée «J'achète un livre québécois» le 12 août, Jean-Sébastien Hammal reçoit Salomé Corbo.
La comédienne et porte-parole du programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation a souligné la richesse de la littérature jeunesse québécoise.
Elle a rappelé qu'il n'y a pas d'âge pour initier les enfants aux livres, ce qui favorise leur réussite scolaire dans toutes les matières.
Salomé Corbo a insisté sur l'importance de donner accès aux livres aux enfants issus de milieux défavorisés pour éveiller leur intérêt.
Écoutez la comédienne et porte-parole du programme «La lecture en cadeau» de la Fondation pour l’alphabétisation, mercredi au Midi.
«Plus vite on met un enfant en contact avec la lecture, plus il va développer ce goût de la lecture. Et quand on aime lire, c'est tout le parcours scolaire qui est facilité.»