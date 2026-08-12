Carré d'as

L’Espagnol Rafael Jodar est en train de marquer le public montréalais. Classé 540ᵉ mondial il y a à peine un an, Jodar a défait Arthur Fils en deux manches (7-6, 6-3) pour se hisser au 11ᵉ rang de l’ATP.

Son prochain affrontement sera face à l'Américain Brandon Nakashima en demi-finale.

De son côté, le champion en titre Ben Shelton a dominé Jakub Mensik et s’apprête à affronter son compatriote Learner Tien, tombeur de Daniel Mérida.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point sur l'actualité sportive, mercredi, au micro de Philippe Cantin.