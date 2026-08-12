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Carré d'as

Rafael Jodar, nouvelle vedette de l'Omnium Banque Nationale

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 12 août 2026 05:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Rafael Jodar, nouvelle vedette de l'Omnium Banque Nationale
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

L’Espagnol Rafael Jodar est en train de marquer le public montréalais. Classé 540ᵉ mondial il y a à peine un an, Jodar a défait Arthur Fils en deux manches (7-6, 6-3) pour se hisser au 11ᵉ rang de l’ATP.

Son prochain affrontement sera face à l'Américain Brandon Nakashima en demi-finale.

De son côté, le champion en titre Ben Shelton a dominé Jakub Mensik et s’apprête à affronter son compatriote Learner Tien, tombeur de Daniel Mérida.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point sur l'actualité sportive, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé:

  • Chez les femmes, Elena Rybakina élimine Naomi Osaka et affrontera Coco Gauff en demi-finale, à la suite de l’abandon de Belinda Bencic.

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