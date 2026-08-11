Relations avec les autochtones

En vue des élections québécoises, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite interpeller les chefs des partis politiques.

Son chef, Francis Verreault-Paul, demande la mise en place d'une «réconciliation législative», afin de redéfinir la relation de gouvernement à gouvernement lors de l'élaboration des projets de loi.

Il déplore la façon dont les consultations sont actuellement menées à l'Assemblée nationale, estimant que le statut juridique des Premières Nations n'y est pas adéquatement reconnu par rapport aux autres groupes ou associations.

Écoutez le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, faire le point au micro de Philippe Cantin.

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