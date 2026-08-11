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Relations avec les autochtones

Élections au Québec: l'APNQL réclame une «réconciliation législative»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 11 août 2026 08:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Élections au Québec: l'APNQL réclame une «réconciliation législative»
Francis Verreault-Paul / La Presse Canadienne

En vue des élections québécoises, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite interpeller les chefs des partis politiques.

Son chef, Francis Verreault-Paul, demande la mise en place d'une «réconciliation législative», afin de redéfinir la relation de gouvernement à gouvernement lors de l'élaboration des projets de loi.

Il déplore la façon dont les consultations sont actuellement menées à l'Assemblée nationale, estimant que le statut juridique des Premières Nations n'y est pas adéquatement reconnu par rapport aux autres groupes ou associations.

Écoutez le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, faire le point au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • La relation politique difficile avec le gouvernement du Québec et le projet de constitution de la CAQ.
  • La collaboration et la mise en œuvre des projets avec Hydro-Québec.

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