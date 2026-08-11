Traverser la perte d'un enfant

À l'approche du premier anniversaire du décès tragique de son fils Zachael, survenu dans un accident de la route, Marie-Eve Cloutier a partagé un témoignage émouvant.

Travailleuse sociale de profession, cette mère a décidé de réunir les amis de son fils autour de repas pour les aider à traverser leur deuil.

Lors de ces rencontres mensuelles, les adolescents peuvent exprimer leurs émotions en toute liberté et sans jugement.

Cette démarche d'entraide et d'écoute inconditionnelle permet tant aux jeunes qu'à la mère de trouver du réconfort face à cette épreuve.

Écoutez le témoignage de Marie-Eve Cloutier, mère de Zachael décédé il y a un an, mardi au micro de Philippe Cantin.