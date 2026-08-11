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Grogne dans le milieu

Action communautaire: Chantal Rouleau défend son bilan face aux critiques

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 11 août 2026 08:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Action communautaire: Chantal Rouleau défend son bilan face aux critiques
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a tenu à défendre fermement le bilan de son gouvernement. / La Presse Canadienne

Face aux mécontentements et aux critiques exprimés par plusieurs représentants du milieu communautaire, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a tenu à défendre fermement le bilan de son gouvernement.

Alors que certains organismes dénoncent un manque d'écoute et des engagements financiers insuffisants, la députée de Pointe-aux-Trembles rappelle que les investissements ont considérablement augmenté sous sa gouverne, atteignant désormais plus de 2,2 milliards de dollars par année pour le financement à la mission.

Écoutez la ministre Chantal Rouleau faire le point mardi matin à l'émission de Philippe Cantin.

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