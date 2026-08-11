Selon un sondage de Protégez-Vous mené auprès de 2600 consommateurs, la Banque Royale du Canada (RBC) domine le classement des institutions traditionnelles.

Néanmoins, les banques virtuelles et les entreprises de technologie financière comme Wealthsimple connaissent un grand succès et surpassent la satisfaction globale des institutions classiques.

Ces dernières se démarquent par des frais plus abordables, bien qu'elles n'offrent pas de succursales physiques.

Enfin, si les craintes liées à la gestion des données restent bien présentes, le taux global de satisfaction de la clientèle demeure élevé au pays.

Écoutez Jean-Luc Lavallée, journaliste à Protégez-Vous, expliquer le tout mardi à Cantin le matin.