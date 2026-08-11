Après 10 jours de festivités marquées par le grand défilé sur le boulevard René-Lévesque, l'organisation de Fierté Montréal tire un bilan très positif de son édition.

Malgré des craintes liées à la sécurité après un attentat survenu lors d'un événement similaire à Berlin, les activités se sont déroulées dans le calme et la joie.

Le grand défi de cette année consistait à trouver le juste équilibre entre la célébration et le retour aux racines militantes de l'événement.

Écoutez le directeur général par intérim de Fierté Montréal, Higino Monteiro, faire le point mardi à Cantin le matin.