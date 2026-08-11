 Aller au contenu
Bâtir un marché intérieur

Acier canadien: Steven MacKinnon défend l'aide de 100 millions $

par 98.5

0:00
7:02

Entendu dans

Cantin le matin

le 11 août 2026 08:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Acier canadien: Steven MacKinnon défend l'aide de 100 millions $
Steven MacKinnon, ministre des Transports / Adrian Wyld / Adobe Stock

Le gouvernement fédéral investit 100 millions de dollars pour réduire les coûts de transport de l'acier canadien entre les provinces.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, soutient que cette mesure permettra de diversifier les marchés et d'encourager l'achat local face aux incertitudes du marché américain.

Selon lui, subventionner le transport augmente l'attractivité des produits d'ici pour les grands projets de construction et d'énergie.

Le ministre assure que cette initiative bénéficie autant aux transformateurs qu'aux producteurs à travers le pays.

Écoutez le ministre des Transports, Steven MacKinnon, mardi matin au micro de Philippe Cantin. 

«En subventionnant le transport de nos produits ici au Canada, on augmente l'attrait de ces produits-là [...] pour de grands projets, soit privés ou publics.»

Steven MacKinnon

Vous aimerez aussi

Les vignobles d'ici craignent le retour des vins américains
Le midi
Les vignobles d'ici craignent le retour des vins américains
0:00
8:19
3e lien: «Beaucoup de documents ont été envoyés au ministère des Transports»
Le Québec maintenant
3e lien: «Beaucoup de documents ont été envoyés au ministère des Transports»
0:00
10:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Exposition photo: René Lévesque comme vous ne l'avez jamais vu
Rattrapage
50 ans de carrière en photographie célébrés
Exposition photo: René Lévesque comme vous ne l'avez jamais vu
«Louder Than Fear»: le parcours poignant du batteur de Blink-182
Rattrapage
Documentaire choc
«Louder Than Fear»: le parcours poignant du batteur de Blink-182
Scandale au Streamer Fest à Miami: Ariane Brunet décortique la controverse
Rattrapage
Vidéo
Propos dégradants
Scandale au Streamer Fest à Miami: Ariane Brunet décortique la controverse
Regarder5:23Philippe Cantin
Saison remarquable: «On reste affamés parce qu'on ne l'a pas fini, ce job-là»
Rattrapage
Les Alouettes: 8 victoires, 1 défaite
Saison remarquable: «On reste affamés parce qu'on ne l'a pas fini, ce job-là»
Il marche 2100 km à pied à travers le Québec pour la cause de l'itinérance
Rattrapage
Exploit inspirant
Il marche 2100 km à pied à travers le Québec pour la cause de l'itinérance
Banques traditionnelles ou virtuelles: qui offre la meilleure satisfaction?
Rattrapage
Sondage de Protégez-vous
Banques traditionnelles ou virtuelles: qui offre la meilleure satisfaction?
Action communautaire: Chantal Rouleau défend son bilan face aux critiques
Rattrapage
Grogne dans le milieu
Action communautaire: Chantal Rouleau défend son bilan face aux critiques
Deuil d'adolescent: une mère accompagne les amis de son fils décédé
Rattrapage
Traverser la perte d'un enfant
Deuil d'adolescent: une mère accompagne les amis de son fils décédé
Bilan positif pour Fierté Montréal: l'organisation fière et soulagée
Rattrapage
10 jours de festivités
Bilan positif pour Fierté Montréal: l'organisation fière et soulagée
Élections au Québec: l'APNQL réclame une «réconciliation législative»
Rattrapage
Relations avec les autochtones
Élections au Québec: l'APNQL réclame une «réconciliation législative»
«Dans nos politiques publiques, on ne cible pas l'adolescence»
Rattrapage
Anxiété chez les 12-17 ans
«Dans nos politiques publiques, on ne cible pas l'adolescence»
Z: «De loin la génération qui épargne le plus petit pourcentage de son salaire»
Rattrapage
Situation financière des 30 ans et moins
Z: «De loin la génération qui épargne le plus petit pourcentage de son salaire»
Sondage Léger: «Une sorte de brouillard, de flou, d'indécision»
Rattrapage
Un électeur sur deux est indécis
Sondage Léger: «Une sorte de brouillard, de flou, d'indécision»
Alexis Sánchez au CF Montréal: un «électrochoc» nécessaire?
Rattrapage
International chilien
Alexis Sánchez au CF Montréal: un «électrochoc» nécessaire?