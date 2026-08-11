Bâtir un marché intérieur

Le gouvernement fédéral investit 100 millions de dollars pour réduire les coûts de transport de l'acier canadien entre les provinces.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, soutient que cette mesure permettra de diversifier les marchés et d'encourager l'achat local face aux incertitudes du marché américain.

Selon lui, subventionner le transport augmente l'attractivité des produits d'ici pour les grands projets de construction et d'énergie.

Le ministre assure que cette initiative bénéficie autant aux transformateurs qu'aux producteurs à travers le pays.

Écoutez le ministre des Transports, Steven MacKinnon, mardi matin au micro de Philippe Cantin.