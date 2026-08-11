Anxiété chez les 12-17 ans

Un portrait dévoilé par Tel-jeunes révèle une baisse préoccupante de la santé mentale chez les adolescents de 12 à 17 ans.

Le tiers d'entre eux ressentent de l'anxiété chaque semaine, une situation qui touche particulièrement les jeunes filles et la communauté LGBTQ+.

La baisse des compétences psychosociales et l'isolement figurent parmi les causes principales.

Face à une hausse de 20 % des demandes d'aide et à une détresse grandissante chez les ados, l'organisme demande au gouvernement d'inscrire l'adolescence au cœur des politiques publiques pour mieux soutenir les jeunes et le milieu scolaire.

Écoutez Annie Papageorgiou, directrice générale de Tel-jeunes, mardi au micro de Philippe Cantin.