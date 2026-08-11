Les Alouettes: 8 victoires, 1 défaite

Les Alouettes de Montréal connaissent un début de saison remarquable avec une fiche de huit victoires et un seul revers.

De passage à l'émission Cantin le matin, l'entraîneur adjoint et coordinateur des unités spéciales, Byron Archambault, est revenu sur le récent gain convaincant de 48-30 contre les Elks d'Edmonton.

Il souligne la profondeur de l'effectif, la confiance mutuelle au sein de l'organisation et une excellente chimie de groupe.

Malgré les succès, l'équipe reste prudente et affamée pour la suite de la saison, gardant en mémoire ses expériences passées.

Écoutez Byron Archambault, entraîneur adjoint des Alouettes de Montréal, au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.