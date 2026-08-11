En raison des intempéries qui ont forcé le report des matchs de soirée, seul le duel en double impliquant le Québécois Alexis Galarneau et le Canadien Duncan Chan a pu être disputé.

Malgré une défaite de 6-2 et 6-4 en quarts de finale face aux spécialistes Marcelo Arévalo et Mate Pavić, le duo canadien tire un bilan extrêmement positif de son passage remarqué à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point sur les activités de l'Omnium Banque Nationale, mardi, au micro de Philippe Cantin.