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Omnium Banque Nationale: le parcours d’Alexis Galarneau prend fin en double

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Entendu dans

Cantin le matin

le 11 août 2026 05:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Omnium Banque Nationale: le parcours d’Alexis Galarneau prend fin en double
Alexis Galarneau et Duncan Chan / La Presse Canadienne

En raison des intempéries qui ont forcé le report des matchs de soirée, seul le duel en double impliquant le Québécois Alexis Galarneau et le Canadien Duncan Chan a pu être disputé. 

Malgré une défaite de 6-2 et 6-4 en quarts de finale face aux spécialistes Marcelo Arévalo et Mate Pavić, le duo canadien tire un bilan extrêmement positif de son passage remarqué à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point sur les activités de l'Omnium Banque Nationale, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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