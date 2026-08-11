50 ans de carrière en photographie célébrés

À l'approche du 50e anniversaire de l'élection du Parti québécois et pour souligner ses 50 ans de carrière, le réputé photographe Bernard Brault présente une exposition consacrée à René Lévesque.

Présentée à la bibliothèque Georges-Dor de Longueuil, cette rétrospective rassemble entre 22 et 25 clichés tirés de ses archives.

Couvrant la période où M. Lévesque était député de Taillon, l'ancien photographe du Courrier du Sud et de La Presse témoigne d'une époque marquée par une proximité inédite et une authenticité rare avec la classe politique.

Écoutez le photographe Bernard Brault raconter le tout, mardi au micro de Philippe Cantin.