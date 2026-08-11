Propos dégradants

Un récent rassemblement de créateurs de contenu québécois à Miami, le Streamer Fest, fait couler beaucoup d'encre à la suite de dérapages misogynes survenus en direct.

Organisé par Julien Duguay, alias Medusa, cet événement de quatre jours réunissait plusieurs personnalités influentes du Web.

La chroniqueuse Ariane Brunet revient sur les contrecoups de cette affaire et offre sa réflexion sur la responsabilité des créateurs et le financement de la culture numérique.

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux faire le point, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.