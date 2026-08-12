Selon les informations dévoilées dans un article de Daniel Renaud de la La Presse, les analyses du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale confirment que le passant tué lors de la fusillade du 22 juin dans Côte-des-Neiges, Michel Mizrahi, a été atteint par les tirs de l'assaillant, et non par ceux de la policière du SPVM.

Ce dernier est décédé après avoir été atteint par deux tirs provenant de l'arme de Seth Hatfield, abattu quelques instants plus tard par un agent du SPVM.

Ces nouvelles informations écartent ainsi l'hypothèse d'un tir accidentel de la part de l'agente, qui a elle-même été gravement blessée durant l'événement.

Son partenaire, l’agent Mohamed Lamine Benredouane, est décédé lors de l'intervention.

Écoutez Philippe Cantin en discuter lors de son tour d'horizon, mercredi matin.