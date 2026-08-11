Eno Polo «souffle le chaud et le froid»

L’Omnium Banque Nationale, présenté à Montréal, a eu droit à la visite du Chef de la direction de l'ATP, Eno Polo. Doit-on s'en inquiéter? Le tournoi est-il menacé?

Écoutez à ce sujet le journaliste de La Presse, Simon-Olivier Lorange, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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