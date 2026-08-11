Eno Polo «souffle le chaud et le froid»

L’Omnium Banque Nationale, présenté à Montréal, a eu droit à la visite du Chef de la direction de l'ATP, Eno Polo. Doit-on s'en inquiéter? Le tournoi est-il menacé?
Écoutez à ce sujet le journaliste de La Presse, Simon-Olivier Lorange, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Chef de direction de l'ATP, nommé l'an dernier, fait la tournée des tournois. Pas d'inquiétude là-dessus;
- L'Omnium Banque Nationale a vu sa licence renouvelée pour 30 ans;
- Un toit est-il un droit de passage obligatoire?
- La durée de vie du stade IGA touche à sa fin.
- L'investissement estimé à 400 millions de dollars serait payé par 90 % par les contribuables;
- Des manifestants s’opposent au projet, notamment en raison de la perte d’espaces verts au parc Jarry.