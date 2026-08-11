Nouvel aréna des Sénateurs

C'est le premier anniversaire de l'entente qui a été conclue entre les Sénateurs d'Ottawa et la Commission de la capitale nationale pour l'achat d'un terrain aux plaines Lebreton pour y construire un nouvel aréna pour l'équipe.
Est-ce que le dossier avance? Est-ce qu'on a du plomb dans l'aile?
Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Sénateurs d'Ottawa au 104,7, Yannick St-Denis.
Les sujets discutés
- On parle des enjeux de localisation: un aréna sur les plaines LeBreton serait nettement plus proche que celui actuellement situé à Kanata;
- La Commission de la capitale nationale a acheté 11 acres sur les plaines Lebreton pour 37 millions de dollars, impliquant aussi la nation algonquine anishinaabe;
- On parle d’opposition citoyenne, de financement et de décontamination du site;
- Le départ de Brady Tkachuk des Sénateurs et la réaction attendue des partisans d'Ottawa lors du match contre les Panthers, le 21 octobre.