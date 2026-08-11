Nouvel aréna des Sénateurs

C'est le premier anniversaire de l'entente qui a été conclue entre les Sénateurs d'Ottawa et la Commission de la capitale nationale pour l'achat d'un terrain aux plaines Lebreton pour y construire un nouvel aréna pour l'équipe.

Est-ce que le dossier avance? Est-ce qu'on a du plomb dans l'aile?

Écoutez à ce sujet l'analyste des matchs des Sénateurs d'Ottawa au 104,7, Yannick St-Denis.

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