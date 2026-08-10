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Le Tour de France féminin

«C'est un produit qui est magnifique» -Arcadio Marcuzzi

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 20:01

Avec

Arcadio Marcuzzi
Arcadio Marcuzzi
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«C'est un produit qui est magnifique» -Arcadio Marcuzzi
Arcadio Marcuzzi / Cogeco Média

Est-ce que l'on apprécie le sport féminin à sa juste valeur? Quelle est sa véritable valorisation, selon le sport donné.

On parle donc du Tour de France féminin qui vient de se terminer.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, passionné et spécialiste de cycliste, en discuter avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La Néerlandaise Demi Vollering a remporté sa deuxième victoire sur le tour féminin;
  • Arcadio Marcuzzi souligne la difficulté physique du Tour féminin qui couvre 1175 kilomètres en jours et près de 19 000 mètres de dénivelé;
  • Il existe une réelle fragilité économique pour le cyclisme féminin, malgré une croissance de la visibilité et des revenus.

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