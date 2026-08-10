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Nouvelle acquisition du CF Montréal

Alexis Sanchez serait en direction de Montréal

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 20:24

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Alexis Sanchez serait en direction de Montréal
Alexis Sanchez. / AP/Juan Karita

Le CF Montréal aurait fait l'acquisition du légendaire joueur international chilien Alexis Sanchez. Le conditionnel semble presque superflu, vu que le CF Montréal a diffusé une vidéo dans laquelle il parle de l'arrivée d'un dénommé «Alexis» qui va porter le numéro 10.

Plusieurs médias ont confirmé l'arrivée de Sanchez à Montréal.

Écoutez Maxime Truman, de Dans les coulisses, parler de cette nouvelle avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Selon Maxime Truman, qui suit le CF Montréal pour Dans les coulisses, assure que Sanchez se dirige vers Montréal;
  • Sanchez, 37 ans, a joué à Barcelone, Arsenal, Manchester United, l'OM, Inter Milan et Séville;
  • Cette acquisition est vue comme un recrutement majeur pour améliorer l’offensive et raviver l’intérêt des partisans, après une période de faible investissement;
  • Depuis trois ans, Sanchez connaît de lents débuts de saison;
  • Le CF Montréal poursuit une stratégie de recrutement sud-américain, visant à renforcer la chimie et la qualité de l’équipe, avec l’espoir d’atteindre les séries MLS.

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