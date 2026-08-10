Nouvelle acquisition du CF Montréal

Le CF Montréal aurait fait l'acquisition du légendaire joueur international chilien Alexis Sanchez. Le conditionnel semble presque superflu, vu que le CF Montréal a diffusé une vidéo dans laquelle il parle de l'arrivée d'un dénommé «Alexis» qui va porter le numéro 10.

Plusieurs médias ont confirmé l'arrivée de Sanchez à Montréal.

Écoutez Maxime Truman, de Dans les coulisses, parler de cette nouvelle avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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