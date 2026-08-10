Nouvelle acquisition du CF Montréal

Le CF Montréal aurait fait l'acquisition du légendaire joueur international chilien Alexis Sanchez. Le conditionnel semble presque superflu, vu que le CF Montréal a diffusé une vidéo dans laquelle il parle de l'arrivée d'un dénommé «Alexis» qui va porter le numéro 10.
Plusieurs médias ont confirmé l'arrivée de Sanchez à Montréal.
Écoutez Maxime Truman, de Dans les coulisses, parler de cette nouvelle avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon Maxime Truman, qui suit le CF Montréal pour Dans les coulisses, assure que Sanchez se dirige vers Montréal;
- Sanchez, 37 ans, a joué à Barcelone, Arsenal, Manchester United, l'OM, Inter Milan et Séville;
- Cette acquisition est vue comme un recrutement majeur pour améliorer l’offensive et raviver l’intérêt des partisans, après une période de faible investissement;
- Depuis trois ans, Sanchez connaît de lents débuts de saison;
- Le CF Montréal poursuit une stratégie de recrutement sud-américain, visant à renforcer la chimie et la qualité de l’équipe, avec l’espoir d’atteindre les séries MLS.