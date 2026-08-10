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Lane Hutson, 6e défenseur de NHL Network

«Il va monter encore, son plafond n'est pas 6e»- Kevin Poulin

par 98.5 Sports

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10:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 19:52

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Il va monter encore, son plafond n'est pas 6e»- Kevin Poulin
Lane Hutson, des Canadiens de Montréal. / PC/Christinne Muschi

Le Canada a remporté en fin de semaine la Coupe Hlinka-Gretzky contre les États-Unis, au compte de 8-1.

Une victoire vraiment significative ou pas?

Écoutez l'animateur Meeker Guerrier discuter du tournoi avec Kevin Poulin, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On discute de la victoire de 8-1 d’Équipe Canada à la Coupe Hinlka-Gretzky;
  • L'importance du tournoi pour les espoirs de la Ligue nationale de hockey;
  • On analyse aussi le classement NHL Network des meilleurs jeunes défenseurs, mettant en avant Lane Hutson (Canadien de Montréal, 6ᵉ place)
  • On débat de l’évolution du profil des défenseurs dans la LNH, insistant sur la progression et la polyvalence de Hutson malgré les critiques sur son gabarit.

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