Lane Hutson, 6e défenseur de NHL Network

Le Canada a remporté en fin de semaine la Coupe Hlinka-Gretzky contre les États-Unis, au compte de 8-1.
Une victoire vraiment significative ou pas?
Écoutez l'animateur Meeker Guerrier discuter du tournoi avec Kevin Poulin, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On discute de la victoire de 8-1 d’Équipe Canada à la Coupe Hinlka-Gretzky;
- L'importance du tournoi pour les espoirs de la Ligue nationale de hockey;
- On analyse aussi le classement NHL Network des meilleurs jeunes défenseurs, mettant en avant Lane Hutson (Canadien de Montréal, 6ᵉ place)
- On débat de l’évolution du profil des défenseurs dans la LNH, insistant sur la progression et la polyvalence de Hutson malgré les critiques sur son gabarit.