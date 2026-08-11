Tennis de rattrapage

Encore mardi, la pluie a causé des ennuis lors du déroulement des matchs de l'Omnium Banque Nationale, à Montréal.
Écoutez le journaliste Zacharrel Cossette-LeBlanc résumer la journée au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'émergence de Chan et la poisse de Galarneau avec la pluie;
- On fait l'état des lieux des matchs de «rattrapage» au stade IGA;
- Le Japonais Brandon Nakashima, le «grand-père» du tournoi, à 25 ans, affrontera Rafael Jodar en demi-finales;
- Arthur Fils a exprimé beaucoup de colère sur le court avant sa défaite;
- Le tournoi de Montréal, soutenu par l’ATP et la WTA, doit investir dans ses infrastructures pour rester compétitif face aux marchés arabes.