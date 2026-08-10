La 11e Classique KR amasse 67 000 $

La Classique KR, liée évidemment à Kevin Raphael, fondateur et coorganisateur, a été présentée, samedi, au Complexe sportif CN à Brossard.

Une foule de joueurs de la Ligue nationale de hockey étaient présents, dont le gardien des Canadiens, Jakub Dobes.

Écoutez Kevin Raphael parler de cet événement en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

L'événement a battu un record en récoltant 67 000 $ pour la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Pour Rafael, la présence de Dobes, qui n'est plus un inconnu comme lors de sa première participation il y a deux ans, était renversante: «Il y avait quelque chose de spécial dans l'air».

Et Rafael n'a pas pu se rendre sur la patinoire à huit heures... parce que Ivan Demidov était sur la patinoire en train de s'entraîner.