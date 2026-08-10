Lysanne Richard plonge depuis très longtemps. Depuis l'enfance, en fait. Et elle plonge de haut. De très, très haut. Du plongeon de haut vol.

Écoutez la longue entrevue avec la plongeuse de haut vol Lysanne Richard avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Richard, plongeuse de haut vol originaire du Saguenay, raconte son parcours de sport-études à Québec, sa formation à l’École nationale de cirque de Montréal, et sa carrière au Cirque du Soleil et sur le circuit Red Bull Cliff Diving.

Pionnière du plongeon de haut vol au Canada, elle a milité pour l’installation d’un plongeoir de 20 mètres au Parc olympique de Montréal et a remporté la médaille de bronze au Red Bull Cliff Diving 2018.

Mère de trois enfants, elle évoque les défis de concilier maternité, carrière artistique et sportive, et l’évolution du sport féminin.