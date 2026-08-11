Une équipe québécoise s'envole en Islande

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 a marqué les esprits au Québec, mais une équipe de cinéastes québécois du Projet Dorothy poursuit sa quête de phénomènes célestes.

Ils sont actuellement déployés en Islande afin de capturer l'éclipse solaire totale à l'aide d'un ballon stratosphérique équipé de caméras à 360 degrés, largué à près de 40 kilomètres d'altitude.

Leur objectif est de faire revivre cette expérience immersive sous un dôme 360 aux festivaliers de l'Iceland Eclipse.

Écoutez la collaboratrice au 98,5, Fadwa Lapierre, à ce sujet, mardi lors de l'émission Le midi.