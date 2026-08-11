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Une équipe québécoise s'envole en Islande

Filmer une éclipse solaire depuis la stratosphère

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 11 août 2026 14:45

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Filmer une éclipse solaire depuis la stratosphère
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

L'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 a marqué les esprits au Québec, mais une équipe de cinéastes québécois du Projet Dorothy poursuit sa quête de phénomènes célestes.

Ils sont actuellement déployés en Islande afin de capturer l'éclipse solaire totale à l'aide d'un ballon stratosphérique équipé de caméras à 360 degrés, largué à près de 40 kilomètres d'altitude.

Leur objectif est de faire revivre cette expérience immersive sous un dôme 360 aux festivaliers de l'Iceland Eclipse.

Écoutez la collaboratrice au 98,5, Fadwa Lapierre, à ce sujet, mardi lors de l'émission Le midi.

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