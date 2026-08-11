Grand écran

Le cinéma québécois connaît un été exceptionnel au box-office grâce à des succès comme 125, rue des Malaises, la comédie François.e et Rédemptions.

L'automne s'annonce tout aussi captivant avec les sorties attendues des films Pauline Julien et Villeneuve.

À l'international, les superproductions américaines battent des records, tandis que le court métrage sherbrookois La pichenotte, réalisé pour seulement 12 000 $, se distingue sur la scène internationale en devenant admissible aux Oscars.

Enfin, le milieu de l'humour a célébré ses talents lors des Prix Juste pour rire, couronnant notamment Adib Alkhalidey.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.