Négociations avec les É-U

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Les vignobles d'ici craignent le retour des vins américains

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Entendu dans

Le midi

le 11 août 2026 13:37

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Les vignobles d'ici craignent le retour des vins américains
Une entente pourrait survenir dans les prochaines semaines. / Adobe Stock - New Africa

Le retrait temporaire des vins américains de la SAQ, en raison du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, a entraîné une hausse spectaculaire de 50 % des ventes de vins québécois en 2025-2026.

Alors que le retour de ces produits importés se dessine, les producteurs locaux demandent à la société d'État de maintenir l'espace de tablette nouvellement acquis.

Écoutez Matthieu Beauchemin, président du Conseil des vins du Québec, aborder le sujet, mardi, au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.

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