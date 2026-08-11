Négociations avec les É-U

Le retrait temporaire des vins américains de la SAQ, en raison du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, a entraîné une hausse spectaculaire de 50 % des ventes de vins québécois en 2025-2026.

Alors que le retour de ces produits importés se dessine, les producteurs locaux demandent à la société d'État de maintenir l'espace de tablette nouvellement acquis.

Écoutez Matthieu Beauchemin, président du Conseil des vins du Québec, aborder le sujet, mardi, au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.