Meilleur moment de l'année

L’engouement pour l’observation du ciel nocturne se fait sentir en cette période des Perséides où l'on peut admirer jusqu’à 100 étoiles filantes par heure, loin de la pollution lumineuse.

Après l'éclipse solaire de 2024 et les spectaculaires aurores boréales de mai dernier, l'intérêt des visiteurs locaux et internationaux envers la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic atteint de nouveaux sommets.

Écoutez Sébastien Giguère, responsable de l'éducation à l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic, en discuter, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.