L'Omnium Banque Nationale n'avait plus de Canadiens en lice en simple depuis quelques jours, mais il y en avait encore en double.
On parle au passé, vu que les Canadiens Alexis Galarneau et Duncan Chan ont été éliminés en quarts de finale, lundi après-midi.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc faire le résumé du week-end ainsi que de la journée de lundi au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Galarneau estime que Chan a beaucoup de potentiel;
- Le tournoi marque l’émergence d’une nouvelle génération, avec tous les quarts de finalistes nés après l'an 2000;
- Malgré la pluie, les blessures aux représentants canadiens et l'hécatombe des têtes de séries, le record de plus de 300 000 billets vendus va être battu.