L'Omnium Banque Nationale n'avait plus de Canadiens en lice en simple depuis quelques jours, mais il y en avait encore en double.

On parle au passé, vu que les Canadiens Alexis Galarneau et Duncan Chan ont été éliminés en quarts de finale, lundi après-midi.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc faire le résumé du week-end ainsi que de la journée de lundi au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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