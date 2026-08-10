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Omnium Banque Nationale

Le beau parcours inusité de Galarneau et de Chan

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 18:47

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Le beau parcours inusité de Galarneau et de Chan
Alexia Galarneau et Duncan Chan. / PC/Christinne Muschi

L'Omnium Banque Nationale n'avait plus de Canadiens en lice en simple depuis quelques jours, mais il y en avait encore en double.

On parle au passé, vu que les Canadiens Alexis Galarneau et Duncan Chan ont été éliminés en quarts de finale, lundi après-midi.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc faire le résumé du week-end ainsi que de la journée de lundi au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Galarneau estime que Chan a beaucoup de potentiel;
  • Le tournoi marque l’émergence d’une nouvelle génération, avec tous les quarts de finalistes nés après l'an 2000;
  • Malgré la pluie, les blessures aux représentants canadiens et l'hécatombe des têtes de séries, le record de plus de 300 000 billets vendus va être battu.

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