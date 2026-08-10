Un intérêt constamment en hausse

Est-ce qu'on apprécie le sport féminin à sa juste valeur?

C'est la question que se pose Meeker Guerrier en ouverture de l'émission de lundi des Amateurs de sports.

Écoutez le commentaire de Meeker Guerrier en ouverture des Amateurs de sports.

Sa réflexion repose sur le succès en fin de semaine de Tammara Thibeault, championne du monde des poids moyens, et d’autres boxeuses québécoises ces dernières années.

Meeker Guerrier souligne la croissance des revenus du sport féminin, passés de 7 millions $ US en 2022 à 2,4 milliards $ en 2025.