Trois matchs sans but

Le CF Montréal tentera de mettre fin à sa disette de trois matchs sans trouver le fond du filet face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Stade Saputo.

Si l'équipe fait preuve d'une grande rigueur sur le plan défensif, son manque cruel d'efficacité offensive depuis la reprise des activités post-Coupe du monde commence à inquiéter.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer au Réseau Cogeco, discuter des récentes performances du CF, vendredi, aux Amateurs de sports.

Les deux intervenants se penchent également sur les discussions en coulisses concernant la possible restructuration financière de la MLS. L'arrivé d'un plancher et d'un plafond salariaux dès 2027 pourrait grandement affecter le niveau de compétitivité de l'ensemble des clubs de la ligue.